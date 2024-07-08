Avukat kadın yeni doğan bebeğini balkondan aşağı attı

Bebeğini balkondan aşağı attı

Jovanovic, kasıtlı öldürme suçundan 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, Jovanovic’in 12 Eylül 2023’te evde gizlice doğum yaptığı ve ardından bebeğini daire penceresinden aşağı attığı belirtildi.

Henüz birkaç dakikalık bebeğin, yaklaşık dört metre yükseklikten aşağıdaki yola düşerek kafatasının parçalandığı anlaşıldı. Jovanovic, çocuk sahibi olmasının lüks bir otomobil üreticisinin hukuk departmanında yönetici olarak kariyerini mahvedeceğine inandığını ifade etti.

Savcı Mareike Hafendoerfer, “Sanık, özellikle mesleki ilerlemesi olmak üzere hayat planlarını bir çocuk uğruna ertelemeye hazır değildi. Bu, bebek doğduğunda verdiği karardı ve sonuç olarak cinayet mahkumiyeti için gereken kriterler yerine getirildi.” şeklinde konuştu.

Jovanovic’in avukatları ise müvekkillerinin evde tek başına doğum yaptıktan sonra bebeği yanlışlıkla düşürdüğünü, hamile olduğunun farkında olmadığını ileri sürdü. Avukatlar, “Kanlı bebeği aniden eline aldığında psikolojik olarak olağanüstü bir durumla karşı karşıyaydı. Bir kazaydı, bebeği düşürdü. Çocuğun pencere pervazına nasıl düştüğü henüz belirlenemedi.” savunmasında bulundu.