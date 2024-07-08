Avukat kadın yeni doğan bebeğini balkondan aşağı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Avukat kadın yeni doğan bebeğini balkondan aşağı attı

Almanya’da yaşanan korkunç bir olayda, 28 yaşındaki Katarina Jovanovic, yeni doğan bebeğini pencereden atarak öldürdü.

Bebeğini balkondan aşağı attı

Jovanovic, kasıtlı öldürme suçundan 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, Jovanovic’in 12 Eylül 2023’te evde gizlice doğum yaptığı ve ardından bebeğini daire penceresinden aşağı attığı belirtildi.

Henüz birkaç dakikalık bebeğin, yaklaşık dört metre yükseklikten aşağıdaki yola düşerek kafatasının parçalandığı anlaşıldı. Jovanovic, çocuk sahibi olmasının lüks bir otomobil üreticisinin hukuk departmanında yönetici olarak kariyerini mahvedeceğine inandığını ifade etti.

kadin2.jpg

Savcı Mareike Hafendoerfer, “Sanık, özellikle mesleki ilerlemesi olmak üzere hayat planlarını bir çocuk uğruna ertelemeye hazır değildi. Bu, bebek doğduğunda verdiği karardı ve sonuç olarak cinayet mahkumiyeti için gereken kriterler yerine getirildi.” şeklinde konuştu.

kadin3.jpg

Jovanovic’in avukatları ise müvekkillerinin evde tek başına doğum yaptıktan sonra bebeği yanlışlıkla düşürdüğünü, hamile olduğunun farkında olmadığını ileri sürdü. Avukatlar, “Kanlı bebeği aniden eline aldığında psikolojik olarak olağanüstü bir durumla karşı karşıyaydı. Bir kazaydı, bebeği düşürdü. Çocuğun pencere pervazına nasıl düştüğü henüz belirlenemedi.” savunmasında bulundu.

Son Haberler
Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı Gündem
Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı
Kaçak bungalovlara kepçe Gündem
Kaçak bungalovlara kepçe
Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş Gündem
Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş
13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya şampiyonunu mat etti Spor
13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya şampiyonunu mat etti
Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı Spor
Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı
Denize Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Gündem
Denize Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Spot piyasada elektrik fiyatları Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları