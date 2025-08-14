Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne destek", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma başlattı.
Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne götürülen Epözdemir'in savcılık ifadesi tamamlandı.
Epözdemir, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Epözdemir'in, "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanması talep edildi.
Avukat Rezan Epözdemir, ‘Rüşvet vermeye aracılık etme’ suçundan sevk edildiği hâkimlikçe tutuklandı.
Epözdemir'in Metris cezaevine teslim edileceği belirtildi.