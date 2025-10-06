Avukat Serdar Öktem cinayetinde peş peşe gözaltılar

Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının kilit ismi avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı.

Suikast trafiğin en yoğun olduğu saatte Şişli'nin ortasında gerçekleştirildi. Başka bir araçtan inen maskeli dört kişi Serdar Öktem'i uzun namlulu silahlarla vurduktan sonra başka bir araca binerek kaçtı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öktem cinayetine ilişkin dört şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu sayının artabileceği de belirtildi.

Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Sinan Ateş davasının önemli sanığıydı

SERDAR ÖKTEM'E KORUMA KARARI VERİLMİŞ

Öte yandan Öktem hakkında koruma kararı verildiği de ortaya çıktı.

Gazeteci Dilek Yaman koruma kararına dair belgeyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Avukat Serdar Öktem’e koruma kararı verildiği ortaya çıktı.

Öktem’e, Daltonlar Suç Örgütü üyeleri tarafından eylem yapılacakmış.