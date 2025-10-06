Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Sinan Ateş davasının önemli sanığıydı

Avukat Serdar Öktem, aracının içerisinde kurşun yağmuruna tutuldu.

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdi.

Av. Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalmıştı.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırı bugün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Olay, Şişli Zincirlikıuyu Mezarlığı yakınlarında yaşandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞMURU

Serdar Öktem’in içinde olduğu araç, başka bir araçtaki kişilerin silahlı saldırısına hedef oldu. Kalaşnikof marka silahın kullanıldığı saldırıda Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

SALDIRIYI 4 KİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu arada, saldırıya gerçekleştiren 4 kişinin, olayda kullandıkları araçla kaçtıkları öğrenildi.

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, bugün İstanbul’un Şişli ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.

Ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan Öktem’in hayatını kaybettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan ofisinin önünde, uzun namlulu silahların hedefi olan avukat Serdar Öktem’in hayatını kaybettiği iddia edildi.

Avukat Serdar Öktem, Türkiye’yi derinden sarsan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada kritik sanıklar arasında yer aldı. Mahkeme, Serdar Öktem’in dosyasını ana davadan ayırarak tahliyesine hükmetti. Öktem, soruşturma sürecinde cep telefonu şifresini hatırlamadığını iddia ederek polis ekiplerine vermedi.

MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARASINDAYDI!

Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep’in Gülsuyu davasında da avukatlığını yapan Öktem, MHP kökenli bir isim olarak biliniyor. 2023’te gerçekleşen Genel Seçimlerde MHP İstanbul Milletvekili adayları arasında da yer aldı.

Serdar Öktem, hem siyasi kimliği hem de adının geçtiği adli süreçler sebebiyle uzun süre boyunca gündemdeki yerini korudu. Öktem’in adı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada ön planda yer alırken Öktem, avukatlık kariyerinin yanında siyasi faaliyetlerle de tanınıyor.

Serdar Öktem’in Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın ilişkilere sahip olduğu bilinirken aynı zamanda partinin çeşitli davalarında sanık ya da avukat olarak yer aldı. Avukatlık mesleği kapsamında birçok yüksek profilli davada savunma üstlendi.