Avukat silahlı saldırıya uğradı!

Kaynak: DHA
Avukat silahlı saldırıya uğradı!

Ankara'da 4 gün önce haciz işlemi sırasında 28 yaşındaki Avukat Doğan Polat'ı tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Halim Hakan Ş. (47), polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 21 Temmuz'da bir iş yerinde haciz işlemi yapıldığı sırada, İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Polat, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Polat, hastanede tedaviye alınırken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Halim Hakan Ş. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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