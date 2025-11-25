YENİÇAĞ ÖZEL

İstanbul Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü aracılığıyla tüm belediyelere ve kaymakamlıklara resmi bir yazı göndererek sokak hayvanlarının beslenmesini yasakladı. Belgede, halk sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle belirli alanlarda "kontrolsüz beslemeye" izin verilmeyeceği belirtildi.

'TOPLATILMALARI HIZLANACAK'

Valilikten yapılan açıklamada, "Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi" ifadeleri yer aldı.

Valiliğin kararını Yeniçağ'a değerlendiren avukat Aslı Tarhan, "Kanunda yer almayan bir yasağın genelgeyle oluşturulması, kanunilik ve yetki ilkeleriyle bağdaşmaz" yorumunu yaptı. Valilik genelgelerinin ancak kanunlar aracılığı ile desteklendiği sürece geçerlilik kazanacağını belirten Tarhan, "Kanunla öngörülmemiş bir yasak, yükümlülük veya davranış standardı, genelge gibi idari talimatlarla yaratılamaz" dedi.

Avukat Aslı Tarhan

Yeniçağ'a konuşan Tarhan'ın açıklamaları şöyle:

Uygulamanın hukuki kaynağının tartışmalı olduğunu belirten Tarhan şunları söyledi:

"İstanbul’da sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik yasak tartışması gündemi meşgul ederken, öncelikle bu uygulamanın hangi hukuki temele dayandığını açıklığa kavuşturmak gerekir. İdarenin tesis ettiği her işlem, yalnızca içeriği bakımından değil, hukuken dayandığı norm, yetki ve sınırlar çerçevesinde değerlendirilir. Dolayısıyla tartışmanın başlangıç noktası, uygulamanın hukuki kaynağıdır.

'ADSIZ DÜZENLEYİCİ'

Valiliğin talimatının 'adsız düzenleyici' olduğunu vurgulayan Tarhan, "Bu düzenleme, İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan bir genelge ile duyurulmuştur. Genelgeler, idarenin kendi teşkilatına yönelik talimat, yönlendirme ve uygulama açıklaması niteliğindeki idari belgelerdir. Hukuk doktrininde bu tür metinler “adsız düzenleyici işlem” olarak adlandırılır; çünkü kanunlarda veya Anayasa’da bağımsız bir düzenleme türü olarak sayılmamışlardır. Genelgeler, idarenin hiyerarşik yapısından doğan bir yetkiyle hazırlanır ve yürürlükteki mevzuatın nasıl uygulanacağını göstermek amacı taşır. Bu nedenle genelgelerin hukuki sınırı, Anayasa’nın idarenin kanuniliği ilkesine dayanan çerçeve içinde belirlenmiştir." dedi

'YETKİ KANUNDAN GELİR'

Müdahale yetkisinin sadece kanundan geleceğini belirten Tarhan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yetkinin kapsamı, sınırları ve amacı kanun tarafından çizilir. Kanunla öngörülmemiş bir yasak, yükümlülük veya davranış standardı, genelge gibi idari talimatlarla yaratılamaz. Çünkü kanunilik ilkesi, yalnızca yaptırımların değil, idarenin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine yönelik her türlü düzenleyici müdahalesinin kanuni dayanak gerektirdiğini ifade eder. Bu çerçevede, kanunda serbest bırakılmış bir davranışın genelgeyle yasaklanması veya kanunun yüklediği bir görevin genelgeyle daraltılması, işlemde dayanak norm bulunmaması nedeniyle sebep ve konu yönünden hukuka aykırıdır.

'HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAZ'

Genelgenin kanunun öngörmediği hukuki sonuç doğurmayacağını belirten Tarhan, şunları söyledi:

"Genelge, mevcut kanunu açıklayabilir veya uygulanmasını gösterebilir; ancak kanunun öngörmediği yeni bir hukuki sonuç doğuramaz. Genelgelerin kanunun kapsamını daraltma, genişletme veya değiştirme gücü de bulunmaz. Çünkü genelge norm koyucu değil, normu uygulayıcı idari araçtır. Bu yaklaşım, teorik bir değerlendirme olmanın ötesinde, Danıştay’ın yerleşik kararlarında da açık biçimde ifade edilmiştir. Yüksek Mahkeme, genelgelerin ancak açıklayıcı ve yönlendirici olabileceğini; bireylerin hak ve özgürlüklerini doğrudan etkileyen, yasaklayıcı sonuçlar doğuramayacağını defalarca vurgulamıştır. Bu sınırlandırma, hukuk devleti, belirlilik ve kanunilik ilkelerinin zorunlu sonucudur."

'KANUN HAYVANLARIN AÇ BIRAKILMAMASINI DÜZENLER'

Hayvanları koruma kanununun temel norm olduğunu vurgulayan Tarhan, "Konuya ilişkin temel norm olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz hayvanların korunmasını yalnızca bir idari tercih olarak değil, devletin ve yerel yönetimlerin yerine getirmekle yükümlü olduğu bir kamu görevi olarak tanımlar. Kanun; hayvanların yaşam hakkına saygı duyulmasını, aç ve susuz bırakılmamalarını, kötü muameleye maruz bırakılmamalarını ve insan kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesini emredici şekilde düzenler. Bu hükümler, sahipsiz hayvanların şehir yaşamı içinde varlığının hukuken tanındığını gösterir." ifadelerini kullandı.

'GÖREV BELEDİYELERDE'

Beslenme ve tedavi gibi süreçlerin belediyelere yüklendiğini hatırlatan Tarhan sözlerine şöyle devam etti:

"Kanun ayrıca beslenme, bakım, tedavi, kısırlaştırma, koruma ve rehabilitasyon gibi görevleri belediyelere yükler. Belediyelerin planlama yaparak beslenme alanları oluşturması, kaynak ayırması ve gerekli hizmetleri yürütmesi kanunun öngördüğü sistemin parçasıdır. Dolayısıyla sokak hayvanlarının beslenmesi, hukuken rastlantısal bir gönüllülük faaliyetinden ibaret değildir; doğrudan kanunun kurduğu koruma mekanizmasının önemli unsurudur. Mevzuatta sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır."

'KANUN KOYUCUNUN DÜZENLEMESİYLE MÜMKÜN'

Valilik kararının kanunilik ve yetki ilkeleriyle bağdaşmayacağını belirten Tarhan, "Bu nedenle sokak hayvanlarının beslenmesine ilişkin genel ve soyut bir yasak getirilebilmesi, ancak kanun koyucunun açık düzenlemesiyle mümkündür. Kanunda yer almayan bir yasağın genelgeyle oluşturulması, kanunilik ve yetki ilkeleriyle bağdaşmaz. Böyle bir düzenleme, idarenin görev alanını aşan bir işlem niteliği taşır ve hem normlar hiyerarşisi hem de anayasal ilkeler bakımından hukuka aykırıdır. Bu çerçevede valilik genelgesinin sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik genel bir yasak yaratması, yetki, konu, sebep ve kanunilik ilkeleri bakımından hukuka uygun değildir. Böyle bir genelgeye dayanılarak tesis edilen idari işlemler, yürütmenin durdurulması dahil olmak üzere idari yargı denetimine açıktır" diye konuştu.

'YAPTIRIM YETKİSİ ÇİZİLİDİR'

Tarhan sözlerini şöyle noktaladı:

"Sonuç olarak, tartışmanın sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için hukuki geçerliliğin belirleyicisinin idari yazılar değil, kanunlar olduğu hatırlanmalıdır. İdarenin düzenleme ve yaptırım yetkisi kanunla çizilidir; bu yetkiyi genişleten, davranış özgürlüğünü sınırlayan veya yaptırıma bağlayan düzenlemeler ancak kanuni dayanakla geçerlilik kazanabilir."