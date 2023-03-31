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Avukatı açıkladı. Sedat Peker görüş değiştirdi. 'Kızılay’a değil AHBAP’a teslim edin'

Sedat Peker'in avukatı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım kolileri gönderilirken üzerinde 'Sedat Peker' yazan kolilerin gözaltına alındığını iddia etti. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 19:33
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Avukatı açıkladı. Sedat Peker görüş değiştirdi. 'Kızılay’a değil AHBAP’a teslim edin'

Avukatı açıkladı. Sedat Peker görüş değiştirdi. 'Kızılay’a değil AHBAP’a teslim edin'
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Avukat Ersan Barkın, kolilerdeki erzakların bekletilmesi durumunda bozulabileceğini belirtirken, Peker'in öncelikle Kızılay aracılığıyla dağıtılmasını istediği yardım kolilerinin daha sonra AHBAP'a teslim edilmesini istediğini açıkladı.

Barkın, medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi.

“İst. Anadolu Başsavcılığı kararıyla fiilen çürüyecek yardım kolilerine dair Sayın Peker’in önerisi, kolilerin Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıydı ancak görüş değiştirerek kolilerin AHBAP’a aktarılmasını önerdi. Böylece en azından aracı aradan çıkmış olur.”

 

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