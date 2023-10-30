Avukatı ölümle tehdit edip aracını kurşunladılar. ‘Odabaşı 60 yıllık hana çöktü kiraları zimmetine geçirdi’ iddiası

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul’un Beyazıt ilçesinden yola çıkan İstanbul Barosu’na üye avukat Işıl Gülümser, saat 20.10 sıralarında Yeşilköy’deki Hava Harp Okulu kavşağını geçerken üzerinde iki kişinin olduğu bir motosikletin kendisini takip ettiğini fark etti.

FARK ETTİĞİ GİBİ KURŞUN SESLERİNİ DUYDU

Gülümser’in, iki kişinin de kasklı olduğunu fark etmesiyle kurşun seslerini duyması bir oldu. Avukatın aracına doğru 2 el kurşun sıkan iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Aracı kurşunlanan Gülümser direk karakola gitti. Yeşilköy’de polis merkezine giden Gülümser yaşadıklarına ilişkin ifade verdi. Araçta yapılan incelemede bir kurşun çekirdeği bulundu.

HAN ODABAŞINI SUÇLADI

Karakol ifadesinde, aracının kurşunlanması ile ilgili Selaman T. isimli bir kişinin azmettirici olduğunu öne süren Av. Gülümser ifadesinin devamında özetle “Bu kişi, müvekkillerime ait Beyazıt’taki handa odabaşı. Bu kişi, handaki kiraları toplayıp zimmetine geçirmiş. Çoğu yaşlı ve yurtdışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için ben de 15 Ağustos’ta ihtarname gönderdim; hanı terk etmesini istedim. İhtarnameyi gönderdiğim için ölümle tehdit edildim. Bu olayla ilgili şikayetçi oldum” dedi.

‘KİMSE BENİ HANDAN ÇIKARAMAZ’

Av. Gülümser ifadesinin devamında “Bu kişinin, haksız işgal ettiği yerlerle ilgili de şikâyette bulundum. Bugün (23 Ekim) saat 17.30 gibi, handa dükkânı bulunan T.’nin damadı E. Y.’ye, bu kişinin işgal ettiği dükkânı boşaltmasını söyledim. E. Y. de bana, kayınpederinin, ‘Kimse beni buradan çıkaramaz’ dediğini iletti. Yaklaşık 1 saat sonra da bu olay başıma geldi. Aracımı kurşunlattığını düşündüğüm Selaman T.’den ve tetikçilerden şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı. Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Selaman T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

AVUKATA, ‘SENİN HESABINI KESTİM’ TEHDİDİ

Edinilen belgelere göre, Av. Gülümser, aracının kurşunlanmasında önce de ölümle tehdit edildi. Geçen 18 Ağustos günü, hanın sahiplerinden 90 yaşındaki M. S.’nin telefonundan Av. Gülümser ile konuşan ve kendisini T.’nin yeğeni olarak tanıtan bir kişi “Sen avukatlık sınırlarını aşıyorsun. Senin hesabını kestim” ifadelerini kullandı. Av. Gülümser anılan gün polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

492 BİN LİRA ALDI 106 BİNİNİ VERDİ

Beyazıt’ta bulunan Kristal Han’da toplam 36 oda ve dükkân bulunuyor. İki aileden 10 kişinin mülk sahibi olduğu han 1962’de inşa edildi. Hanın odabaşılığını ise 1965’ten bu yana Selaman T.’nin ailesi yapıyor. Baba T. ile başlayan han odabaşılığı 60 yılı aşkın bir süredir aynı ailede. Mülk sahipleri, Selaman T.’nin, kiracılardan aldığı aylık yüzde 15’lik han odabaşılığı ücreti yanı sıra işletilen çay ocağından da kazanç elde ettiğini, kendileri adına topladığı kira paralarını ise zimmetine geçirdiği iddiasında. Belgelere göre, Selaman T., handaki bir dükkânı aylık 80 bin TL bedelle kiraya verdi. Ancak, mülk sahibine aylık 8 bin liralık kira bedeli ödendi. Yine kiracı S. K.’den yıllık 492 bin liralık kira bedelini peşin alan Selaman T., mülk sahibine ise aylık 8 bin 864 liralık ödeme yaptı. Yine C. C. isimli kiracıdan alınan 12 bin 499 liralık aylık kira bedeli mülk sahibine 6 bin 80 TL olarak bildirildi.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Soruşturma nedeni ile cep telefonuna el konulduğu anlaşılan Selaman T.’ye ulaşılamadı. Bu kişinin oğlu M. T. ve damadı E. Y. üzerinden görüşme talebimiz ise yanıtsız kaldı.