Avukatı, Özdağ'ın notunu okudu. Flaş suikast detayı...

Avukat Sevdagül Tunçer, Ümit Özdağ'ın notunu paylaştı.

"Atatürk'ün askeriyim, kurduğu cumhuriyeti sonuna kadar savunacağım mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek korkum Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramaktır."

KOZİNOĞLU NASIL ÖLMÜŞTÜ?

Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) üst düzey bir Türk istihbarat görevlisiydi. Ergenekon davalarında şüpheli olarak kabul edildiği için ifade vermesi beklenmeden kısa bir süre önce cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.