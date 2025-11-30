Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün olan 19 Mart'tan beri tam bir abluka altında.

Adliye önündeki meydan polis barikatları ve tomalarla çevrilmiş durumda. Alan içinde yüzlerce polis 19 Mart'tan beri bekleyişini sürdürüyor. Son olarak 25 Kasım günü Kent Uzlaşısı davası ve Saraçhane'de gözaltına alınan gazetecilerle ilgili davanın duruşmalarının olduğu sırada adliye önünde bekleyen polisler yurttaşları adliye binasına almak için dava dosyasını sorguladı. Bazı gazeteciler ve davası olmayan vatandaşlar ise adliye binasına alınmadı.

Avukat Hakları Grubu, Çağlayan'da devam eden polis ablukasına karşı idari başvuruda bulundu. Başvuru sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Hakları Grubu yaşananları 'keyfi abluka' olarak nitelendirerek, "Anayasaya aykırı işlemin durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

"GEREKİRSE YARGI YOLUNA TAŞIYACAĞIZ"

Avukat Hakları Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"ÇAĞLAYAN MEYDANI ABLUKASININ KALDIRILMASI İÇİN İSTANBUL VALİLİĞİNE BAŞVURDUK

Çağlayan Meydanı 19 Mart'tan bu yana avukatlara ve vatandaşlara kapalı tutuluyor!

Çağlayan'da 8 aydır kesintisiz uygulanan ve binlerce avukatı ve vatandaşı mağdur eden keyfi polis ablukasının kaldırılması için idari başvuruda bulunduk.

Anayasa ve ilgili mevzuata aykırı işlemin durdurulması talebimizin sonucunu, süreci gerekirse yargı yoluna da taşıyarak takip edeceğiz."