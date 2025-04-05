Avukatlardan iktidarın uyguladığı politikalara tepki! Ankara’da "Hukuka Saygı" yürüyüşü

Türkiye Barolar Birliği (TBB) önünde toplanan avukatlar, cübbeleriyle yürüyerek Anıtpark’a kadar ilerledi.

"HAK, HUKUK, ADALET" SESLERİ YANKILANDI

"Savunmanın bağımsızlığı, hukuka saygı" pankartı taşıyan avukatlar, "Hak, hukuk, adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Bağımsız avukat, bağımsız yargı", "İstanbul Barosu yalnız değildir" sloganları attı. Yargının siyasallaşması, avukatlara yönelik baskılar ve ekonomik zorluklara dikkat çeken grup, "Savunma susturulamaz" mesajı verdi.

"TUTUKLU GENÇLER SERBEST BIRAKILSIN" ÇAĞRISI

Yürüyüşte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden gençlerin tutuklanmasına da tepki gösterildi. Avukatlar, "Tutuklu gençler serbest bırakılsın" diyerek adalet talep etti.

TBB BAŞKANI SAĞKAN: "İSTANBUL BAROSU'NA MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, yaptığı basın açıklamasında, "Yükselttiğimiz ses sadece avukatların değil, adaletin ve hakkaniyetin sesidir" dedi. 5 Nisan'ın aynı zamanda İstanbul Barosu’nun kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Sağkan, "147 yıllık bu köklü kurumun seçilmiş yönetimi, hukuka aykırı yargı kararlarıyla görevinden uzaklaştırılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN OLMADIĞI YERDE KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR"

Sağkan, "İstanbul Barosu, istibdada ve işgal mahkemelerine karşı durmuş, darbe dönemlerinde hukukun onurunu korumuştur. Bugün bu müdahale, sadece bir kuruma değil, on binlerce avukata yönelik bir tehdittir" diye konuştu.

"HİÇBİR GÜÇ BU İRADEYİ EĞİP BÜKEMEZ"

Konuşmasında avukatların taleplerini sıralayan Sağkan, şunları vurguladı:

Hukuk fakültelerinde nitelikli eğitim şart.

Avukatlara yönelik şiddet, adalete saldırıdır; failler cezalandırılmalı.

CMK ücretleri yoksulluk sınırına mahkûm edilemez.

Kamu avukatlarının özlük hakları iyileştirilmeli.

Genç ve kadın avukatların karşılaştığı ayrımcılık son bulmalı.

ANITKABİR'DE ANMA TÖRENİ

Yürüyüşün ardından avukatlar, Anıtkabir’i ziyaret etti. TBB Başkanı Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu notu düştü:

"Büyük Atatürk, savunmanın temsilcileri olarak hukukun üstünlüğü için mücadeleye devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

FOTOĞRAFLARLA YÜRÜYÜŞ

Yürüyüşe katılan avukatlar, cübbeleri ve pankartlarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Anıtpark’ta yapılan basın açıklaması ve Anıtkabir ziyareti, 5 Nisan’ın anlamını bir kez daha hatırlattı.