﻿Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi güncellendi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylandı. Bozdağ’ın onayladığı ücretlendirme tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DANIŞMANLIK ÜCRETİNDE İLK BİR SAATİN ÜCRETİ BİN 200 LİRA OLDU

Avukatlık ücretlerine bir önceki yıla oranla çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında bir artış sağlandı.

Tarifede, duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretleri -Sayıştay hesap yargılamaları dışında- duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlendi.

Yeni ücret tarifesine göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675 TL olan ücretlendirme bin 200 TL'ye, takip eden her saat için 405 lira 700 TL'ye, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar bin 405 TL olan tarife 2 bin 500'e, izleyen her saat için belirlenen 695 lira bin 300'e, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 30 TL olan tarife bin 900'e, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında bin 350 TL olan ücretlendirme 2 bin 300 TL'ye, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira olan tarife ise 10 bin TL'ye yükseltildi.

AÇIKLANAN YENİ TARİFEYE GÖRE BAZI KALEMLERDE ÖDENECEK ÜCRETLER

Adalet Bakanlığı’ndan çeşitli kalemlerde ödenecek yeni ücret tarifesinden bazıları şu şekilde:

- İcra dairelerinde yapılan takipler için bin 800 TL

- Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 2 bin 800 TL

- Sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen işler için 5 bin 500 TL

- Sulh ceza hakimlikleri ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin TL

- Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 9 bin 200 TL

- Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 17 bin 400 TL

- Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 8 bin 700 TL

- Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 17 bin 400 TL

- İlk derecede görülen davalar için 8 bin 900 TL

- Yargıtay'da ilk derece görülen davalar için 17 bin 800 TL

- İdari ve vergi mahkemeleri duruşması 5 bin 500 TL

NİSBİ TARİFE'DE MİKTAR VE ORANLARDA YÜKSEK ARTIŞ

Tarife'nin nisbi ücretleri düzenleyen üçüncü kısmına ise yeni bir basamak eklendi. Bu kapsamda yeni eklenen 100 bin TL limitli ve yüzde 6 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40 bin TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100 bin TL olarak belirlendi.

Türkiye Barolar Birliği yaptığı açıklamada, “Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.