Avukatlık bürosuna gelen polisler korkunç manzarayı gördü! Sesi duyan vatandaşlar aradı

Kaynak: DHA
Avukatlık bürosuna gelen polisler korkunç manzarayı gördü! Sesi duyan vatandaşlar aradı

Kayseri'de, 40 yaşındaki Avukat Kazım Selim Somtaş, ofisinde, tabancayla başından vurulmuş halde bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Edinilen bilgilere göre, binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonrasında Somtaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, Somtaş'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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