Avustralya - ABD arasında nükleer denizaltı krizi: Belirsizlik sürüyor

Avustralya, 2030 yılında denizaltı filosuz kalma riskiyle karşı karşıya. 2021’de Fransa ile yapılan “Yüzyılın Anlaşması”nı iptal ederek ABD ve İngiltere ile AUKUS ittifakına yönelen Canberra yönetimi, yeni bir belirsizlikle boğuşuyor.

ABD, Virginia sınıfı nükleer denizaltıların teslimatı için taahhütlerini gözden geçiriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, anlaşmanın maliyetini artıran talepleri, Avustralya’yı zor durumda bırakıyor.

Savunma uzmanları içinde bulunulan durumun Avustralya'nın deniz güvenliğini tehdit edebileceğini belirtiyor.

Avustralya Ordusu envanterinde bulunan Collins sınıfı denizaltılarının ömrü 2030’da dolacak, yeni denizaltıların teslimatı için ise takvim hâlâ netleşmiş değil. Söz konusu belirsizliğin Pasifik’teki stratejik dengeleri etkilemesinden endişe ediliyor.