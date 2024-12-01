Avustralya Açık’ta Johnston ve Shin şampiyon oldu

Avustralya Açık Golf Turnuvası, bu yıl eşsiz bir mücadeleye sahne oldu. Erkekler ve kadınların aynı sahada, dönüşümlü gruplar halinde yarıştığı turnuvada, Ryggs Johnston erkekler kategorisinde, Shin Ji-yai ise kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

24 yaşındaki Amerikalı golfçü Ryggs Johnston, profesyonel kariyerinin en büyük başarısını final turunda elde ettiği 68 vuruşla kazandı. Melbourne'deki Kingston Heath sahasında toplamda 18 altı skorla zirveye çıkan Johnston, gelecek yıl Kuzey İrlanda’daki Royal Portrush’ta düzenlenecek Açık Turnuva’ya katılım hakkı kazandı. DP World Tour eleme okulundan profesyonel tur kartını bu yıl alan Johnston, ismini golf dünyasında duyurmayı başardı.

ZORLU KOŞULLARDA ZİRVE MÜCADELESİ

Turnuvanın son gününe Avustralyalı Lucas Herbert ile liderliği paylaşarak başlayan Johnston, yağışlı ve rüzgârlı hava koşullarında rakiplerine üstünlük sağladı. Herbert bu zorlu hava şartlarına uyum sağlayamazken, bir diğer Avustralyalı Curtis Luck, Johnston’a en ciddi rakip oldu. Johnston’un 10, 14 ve 15. deliklerdeki kuş vuruşları, şampiyonluk yolunu açtı. Luck ise 17 ve 18. deliklerdeki bogeylerle ikinci sırayı almakla yetindi.

Avustralyalı Marc Leishman ve Jasper Stubbs 14 altı skorla üçüncülüğü paylaşırken, Herbert beşinci sırada yer aldı.

SHİN Jİ-YAİ KADINLARDA 65. ZAFERİNE ULAŞTI

Kadınlar kategorisinde ise Güney Koreli eski dünya bir numarası Shin Ji-yai, kariyerinin 65. zaferine imza attı. İki kez İngiliz Açık şampiyonu olan Shin, final turunda 17 altı skorla rakiplerini geride bıraktı. Güney Afrikalı Ashleigh Buhai, turnuvanın son bölümlerinde etkileyici bir atak yapsa da Shin’in sekiz vuruşluk üstünlüğünü ikiye indirmekle yetindi.

17 yaşındaki Güney Koreli amatör golfçü Yang Hyo-jin ise 9 altı skorla üçüncü sırayı aldı.

KARMA TURNUVA GELENEĞİ

Bu yılki Avustralya Açık, erkekler ve kadınların aynı sahada yarıştığı karma formatıyla dikkat çekti. Organizasyon, golf dünyasında eşitlikçi bir yaklaşımın öncüsü olarak görülüyor. Bu format, hem oyuncuların hem de izleyicilerin büyük ilgisini çekerek spora yeni bir soluk kazandırdı.

Johnston ve Shin’in başarıları, turnuvayı unutulmaz kılarken, genç yeteneklerin yükselişi golf dünyasında heyecan yarattı.