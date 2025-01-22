Avustralya Açık’ta son şampiyon yarı finale yükseldi

Kaynak: AA
Avustralya Açık’ta son şampiyon yarı finale yükseldi

Teniste sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Turnuvanın son şampiyonu Jannik Sinner yarı finale yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında çeyrek final maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon Jannik Sinner, 1 saat 48 dakika süren maçta 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'ü 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) da İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'yu (55) 3 saat 50 dakika süren karşılaşmada 6-4, 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Sinner ile Shelton, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tek erkeklerdeki diğer yarı final eşleşmesinde ise dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic ile dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev karşılaşacak.

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