Avustralya Başbakanı Çin'i ziyaret edecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmek üzere Kasım ayı başlarında Çin'i ziyaret edeceğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Avustralya Başbakanı Çin'i ziyaret edecek

Editör: Abullah Keleş

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kasım ayı başlarında Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmek üzere Çin'i ziyaret edeceğini söyledi ve bu duyuruyu, Pazar günü Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere ABD'ye gitmeden saatler önce yaptı.

Çin ziyaret tarihleri, Pekin'in Avustralya şaraplarına uyguladığı ve şarap üreticilerinin 2020'den bu yana en büyük ihracat pazarıyla ticareti etkili bir şekilde engelleyen felç edici vergileri gözden geçirmeyi kabul etmesinden bir gün sonra doğrulandı.

Albanese, 4-7 Kasım'da Pekin ve Şanghay'a giderek yedi yıl sonra Çin'i ziyaret eden ilk Avustralya başbakanı olacak.

Albanese, Avustralya Parlamento Binası'nda gazetecilere verdiği demeçte, "Çin ile iyi ilişkilere sahip olmak Avustralya'nın çıkarınadır" dedi ve önümüzdeki günlerde odak noktasının ABD ziyareti olacağını ekledi.

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