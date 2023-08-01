Avustralya bu sapığı konuşuyor. Çocuk bakıcısı 91 çocuğa cinsel istismarla suçlandı

Editör: Abdullah Keleş

Avustralya’da 2022 yılında tutuklanan eski çocuk bakıcısının sapkın geçmişi tüm ülkeyi şoke etti. Sapık bakıcının Avustralya ve yurtdışındaki bir düzine merkezde 15 yıl boyunca çocukları taciz ettiği iddia ediliyor.

Yetkililer bunun şimdiye kadar gördükleri en "korkunç" vakalardan biri olduğunu söylüyor.

45 yaşındaki adam, çoğu ağırlaştırılmış koşullarda olmak üzere çocuklara yönelik 246 tecavüz ve 673 adet uygunsuz saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

Ayrıca sapık bakıcı, çocuk istismarı materyallerini filme çekmek ve dağıtmaktan yüzlerce suçlama ile de karşı karşıya. Polis, onun tüm istismarları kaydettiğini ve elektronik cihazlarında 4000 resim ve video bulduklarını açıkladı.

Suçun Queensland'deki 10 çocuk bakım merkezinde ve New South Wales'te birer çocuk bakım merkezinde ve adı açıklanmayan bir ülkede meydana geldiği iddia ediliyor.

Medyaya konuşan AFP Komiser Yardımcısı Justine Gough, davanın toplum için "derinden üzücü" olacağını söylerken, "bu kişinin bu çocuklara ne yaptığı herkesin hayal gücünün ötesinde. Poliste uzun süre kaldıktan sonra şok olmamaya çalışıyorsunuz... ama bu korkunç bir vaka" dedi.

İstismara uğradığı iddia edilen - bazıları artık yetişkin olan - 87 Avustralyalı çocuğun kimlikleri tespit edildi ve aileleriyle temasa geçildi.

Avustralyalı yetkililer, mağdur olduğu iddia edilen diğer dört kişiyle temasa geçmek için ise uluslararası mevkidaşlarıyla birlikte çalışıyor.

Henüz adı verilmeyen adamın, 21 Ağustos'ta Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkması bekleniyor.