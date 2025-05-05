Avustralya enflasyonunda ikinci sıçrayış

Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya enflasyonunda ikinci sıçrayış

Melbourne Enstitüsü'nün verilerine göre, Avustralya'da enflasyon, Nisan 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı.

Melbourne Enstitüsü paylaştığı son veriler, Mart ayında görülen 15 aylık zirve olan yüzde 0.7'lik artışın ardından ikinci artış oldu. Avustralya Merkez Bankası, Nisan ayında politika faizini yüzde 4.1'de tutma kararı almıştı. RBA Başkanı Michele Bullock, enflasyonun hala büyük bir sorun olduğunu ve hedefin yüzde 2-3 aralığına çekilmesi gerektiğini belirtti.

Bullock, enflasyonla mücadelenin süreceğini ve alınacak politikaların gelecekteki veriler doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. Avustralya'nın yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yüzde 2.4 seviyesinde kalarak beş ayın en düşük seviyesini gördü. Ayrıca, 2025 yılı ilk çeyrek enflasyon oranı da yüzde 2.4 olarak kaydedildi, bu oran son dört yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

RBA, ticaret risklerinin enflasyon üzerindeki etkisini belirsiz buluyor. Tarife artışlarının, arzı etkileyerek enflasyonu artırabileceği ancak ticaretin yön değiştirmesinin daha ucuz ithalatlara yol açabileceği belirtiliyor.

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