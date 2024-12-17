Avustralya hükümetinden koala bakıcılarına plaka desteği

Güney Avustralya hükümeti, vahşi yaşam bakımcılarına 50 bin dolarlık mali destek sağlamak amacıyla "Koala State" adı verilen plaka satışı kampanyasını hayata geçirdi. Bu yenilikçi girişim, yürekleri ısıtan bir dayanışma örneği olarak büyük ilgi gördü. Şu ana kadar yaklaşık 2200 plakanın satılmasıyla, 13 farklı sivil toplum örgütü ve gönüllüler mali destekten faydalandı.

Girişimin ardındaki kurum olan İklim, Çevre ve Su Departmanı, plaka başına 50 dolarlık bağış payının doğrudan vahşi yaşamın korunması çalışmalarına aktarıldığını duyurdu. Mali destek, yeni ekipman, veteriner bakımı ve bakımcılara eğitim gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.

Güney Avustralya Başbakan Yardımcısı ve İklim, Çevre ve Su Bakanı Susan Close, "Vahşi yaşam bakımcıları, hasta ve yaralı hayvanlara bakabilmek için zamanlarını ve maddi kaynaklarını feda ediyor. Bu anlamlı desteğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Koala State plakalarından elde edilen gelir, ilk aşamada Güney Avustralya Vahşi Yaşam Rehabilitasyon Hibe Programı'na aktarıldı. Her biri 5000 dolara kadar destek alan 13 organizasyon arasında Adelaide Koala ve Vahşi Yaşam Merkezi de bulunuyor. Merkez, yaralı koalaların bakımı için gerekli tıbbi malzemeleri bu hibeyle temin etti. Save our Wildlife ise, posumların taşınması ve geçici barındırılması için mobil kafesler geliştirdi.

Halkın girişime olan ilgisi devam ederken, Koala State plakaları EzyPlates aracılığıyla 151 dolardan satılıyor. Bu fiyat, plaka üretinin yanında bir bağış ve kayıtlı araçlar için yeniden tahsis ücretini içeriyor.

Bakanlık, 2025 yılının ilk aylarında ikinci hibe dönemini başlatacak. Yeni desteklerle birlikte, yaban hayatı bakımcılarının çabalarının sürekliliği sağlanacak ve doğal yaşamın korunmasına katkı artarak devam edecek.