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Avustralya Merkez Bankası faiz artırdı. Ne cahil adamlarsınız, Bakan Nebati'yi biraz örnek alsanıza

Avustralya Merkez Bankası birbirini izleyen dördüncü faiz artışına imza atarken, politika faizini de 7 yılın zirvesine çıkardı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:41
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Avustralya Merkez Bankası faiz artırdı. Faizi 7 yılın zirvesine çıkardı

Avustralya Merkez Bankası faiz artırdı. Ne cahil adamlarsınız, Bakan Nebati'yi biraz örnek alsanıza
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Avustralya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine çıkardı. Böylelikle ülkede politika faizi 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

BloombergHT'nin aktardığına göre Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2.35 seviyesine yükseltti.

Son faiz artışıyla birlikte banka en hızlı sıkılaşma döngüsünü yaratmış oldu. Mayıs ayında ülkede politika faizi yüzde 0,1 ile rekor düşük seviyedeydi. Sonradan başlayan faiz artışlarıyla faiz yüzde 2,35 seviyesine kadar çıkarıldı.

Banka politika faizinde artışların devam edebileceği sinyalini de verdi. Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, para politikası kurulunun önümüzdeki aylarda da faiz artırmayı öngördüğünü, ancak bunun önceden belirlenen bir patikaya işaret etmediğini söyledi.

Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,85'e yükseltti. Merkez bankası para politikasında izlenecek yolun önceden belirlenmemiş olduğunu belirtse de, faiz artırımlarının devam edeceğine işaret etti.

TÜRKİYE MERKEZ BANKASI 100 BAZ PUAN İNDİRDİ

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine çekti.

Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener, Yusuf Tuna kararıyla faiz seviyesi açıklandı. Kararın beklentilerin aksine gelmesiyle birlikte dolar/TL 18 seviyesini aştı.

Banka, geçen yıl eylül-aralık döneminde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmüş, bu kararların etkisiyle dolar kuru 8,30'dan 18 seviyelerine, resmi tüketici enflasyonu yüzde 19'dan yüzde 80'e fırlamıştı. Karar öncesi yapılan anketlerde ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin faizi sabit tutacağı yönündeydi.

BAKAN NEBATİ’DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 79,6'dan aylık yüzde 1,46 artışla yüzde 80,21'e yükseldiğini açıkladı Enflasyonun Nisan'da, daha sonra Temmuz'da daha sonra ise kış aylarında düşeceğini söyleyen Bakan Nebati, TÜİK enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati, "Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyonla boğuştuğunu vurgulayan Bakan Nebati'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz. Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor."

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Abbas
6.09.2022 14:59
Bunlar ekonominin E sini bilmiyor, gelin bizde yazılan kitabı okuyun da ufkunuz açılsınlar  
 
Tekin Ertürk
6.09.2022 14:01
NASS ne? Avustralya bunu neden bilmiyor? Avustralya'ya hemen bir KURAN ve SAHİH hadis kitapları gönderilmeli. Neden? Doğruları ve gerçekleri öğrensinler diye!!! Japonya da...  
 
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