Avustralya Merkez Bankası'nda sürpriz faiz hamlesi

Avustralya Merkez Bankası Salı günü yine piyasa beklentilerine meydan okuyarak gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4,1'e yükseltti.

Ekonomistler, merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyorlardı.

Merkez bankası Mart çeyreği için en son yüzde 7'lik enflasyon oranıyla boğuşurken, karardan kısa bir süre sonra Avustralya doları ABD doları karşısında yüzde 0,73 artarak 0,6667'ye yükseldi. Avustralya hisse senetleri daha da düştü ve S&P/ASX 200 en son yüzde 1,14 daha düşük işlem gördü.