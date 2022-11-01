Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Bu durum gelecekte daha fazla sıkılaştırmanın geleceği anlamına geliyor.

RBA’dan dünkü toplantının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 2,60’tan yüzde 2,85’e çıkarıldığı belirtildi. Böylece ülkede politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

RBA, son yedi toplantısında toplam 275 baz puan faiz artırdı. RBA, 25 baz puanlık faiz artışının yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine yardımcı olacağını belirtti. Ancak, önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacak gibi görüldüğüne işaret etti.

Banka, küresel ekonomiyi, hane halkı harcamalarını, ücret ve fiyat belirleme davranışını yakından izleyeceğini belirtti.