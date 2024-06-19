Avustralya muhalefeti çılgın projesini açıkladı

Ana muhalefet partisi yetkilileri hükümetin güneş, rüzgar türbinleri ve yeşil hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ekonomiyi karbondan arındırma politikalarının işe yaramayacağını savunarak ülkenin geleceği için bir an evvel nükleer enerji santralleri kurulması gerektiğini savundu.

Muhalefet partisinin lideri Peter Dutton, gazetecilere verdiği demeçte "Seçimlerin enerji, nükleer, elektrik fiyatları, ışıkların sönmesi ve ülkemizin ileriye gitmesi için kimin sürdürülebilir bir yola sahip olacağı konusunda bir referandum olmasından çok mutluyum" diye konuştu.

Ana muhalefet partisinin açıkladığı yeni proje, Avustralya'nın bir yıl içinde yapılacak seçimlerde sera gazı emisyonlarını nasıl azaltacağı konusunda büyük partilerin ikiye bölünmesine neden olan tartışmaları daha da körüklemiş durumda.

Muhalefet lideri Peter Dutton gazetecilere verdiği demeçte "Seçimlerin enerji, nükleer, elektrik fiyatları gibi konulara odaklanmış olmasından dolayı çok memnunum" diye konuştu.

Dutton, Avustralya'nın altı eyaletinden beşinde eskiyen kömür yakıtlı elektrik santrallerinin bulunduğu alanlara devlete ait yedi reaktör inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Duyurduğu projede Dutton, 2035'e kadar iki 2040' kadar ise 1 nükleer enerji tesisi inşa edeceklerini ilan etti.