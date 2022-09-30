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Avustralya peşinde! Suçu: 10 milyon kişinin verilerini çalmak

Avustralya'da polis, bir telekomünikasyon şirketinin yaklaşık 10 milyon müşterisinin kişisel verilerini çalan bilgisayar korsanlarının kimliklerini, konumlarını ve faaliyetlerini gizlemek için "şaşırtma teknikleri" kullandığını bildirdi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:02
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Avustralya peşinde! Suçu: 10 milyon kişinin verilerini çalmak

Avustralya peşinde! Suçu: 10 milyon kişinin verilerini çalmak
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Siber soruşturmaları yürüten Avustralya Federal Polis Komiser Yardımcısı Justine Gough, geçen hafta yaşanan siber saldırıya yönelik ABD Federal Soruşturma Bürosunun da dahil olduğu uluslararası soruşturmanın, "uzun ve karmaşık" olacağını söyledi.

Optus adlı telekomünikasyon şirketinin geçen hafta yaklaşık 10 milyon müşterisinin kişisel verilerini çalan hackerların kimliklerini, konumlarını ve faaliyetlerini gizlemek için "şaşırtma teknikleri" kullandığını belirten Gough, kişisel bilgileri ele geçirilenler için adalet sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Hükümet, Avustralya'nın en büyük ikinci kablosuz operatörü Optus'ta siber güvenlikteki açık nedeniyle müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığını iddia ediyor.

Şirket ise birkaç güvenlik katmanına sızılarak yapılan karmaşık bir siber saldırının hedefi olduğunu savunuyor.

Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, korsanların müşterilerin bilgilerini çalmasını "oldukça basit bir hack" olarak nitelendirmişti.

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