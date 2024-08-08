Avustralya Ulusal Galerisi, Gauguin tablosunu satın aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya Ulusal Galerisi, Gauguin tablosunu satın aldı

Post-Empresyonist sanatın öncülerinden Gauguin'in eserlerinin kapsamlı bir incelemesine ev sahipliği yapan müze, 'Mavi Çatı' veya 'Le Pouldu'daki Çiftlik' diye bilinen eser için 6,5 milyon dolar ödedi.

Avustralya Ulusal Galerisi (NGA), 1890 tarihli Le Pouldu'daki Mavi Çatı veya Çiftlik adlı esere 6,5 milyon doları ödeyerek, Paul Gauguin'in önemli bir tablosuna sahip olan ülkenin ilk kamu koleksiyonu olduğunu duyurdu .

Resim uluslararası bir özel koleksiyoncudan satın alındı. Muhtemelen bu koleksiyoncu, 2000 yılında Christie's aracılığıyla tabloyu 5,3 milyon doları karşılığında satın alan kişiydi.

Ondan önce, Mavi Çatı veya Le Pouldu'daki Çiftlik Wendy ve Emery Reves'in koleksiyonundaydı. 1904'te Macaristan'da doğan Emery Reves, Paris'e göç etti ve yazar ve editör oldu. Reves aynı zamanda Winston Churchill'in basın temsilcisi ve yakın arkadaşı olarak da tanınıyor.

Reves ailesi, Fransız Rivierası'nda Coco Chanel'in bir zamanlar yaşadığı görkemli bir villada ikamet ediyordu.

Le Pouldu'daki Mavi çatı veya Çiftlik, galerinin Haziran ayında Gauguin’s World: Tōna Iho, Tōna Ao (6 Ekim'e kadar açık kalacak) adlı büyük sergisini açmasından bu yana NGA'da sergileniyor . Serginin küratörlüğünü eski Louvre direktörü Henri Loyrette üstlendi.

d84708d6bed59c1b05fc828df633495da5921e59-1200x948.webp

grblqqxwkaamuzt.jpg

img-3576-scaled.jpeg

İlgili Haberler
Netflix Hata Kodu tvq-st-103 problemi nasıl düzeltilir?
Netflix Hata Kodu tvq-st-103 problemi nasıl düzeltilir?
Oğlunun olduğunu öğrenen anne kalp krizi geçirdi
Oğlunun olduğunu öğrenen anne kalp krizi geçirdi
Son Haberler
Kardeşinin katil olmasına engel olurken ölümüne neden oldu! O anlar kamerada Gündem
Kardeşinin katil olmasına engel olurken ölümüne neden oldu! O anlar kamerada
Hatice Kolçak net tarih verdi. Sıkı tutunun rekor kıracak Ekonomi
Hatice Kolçak net tarih verdi. Sıkı tutunun rekor kıracak
Iseyemi, Heidelberg'e transfer oldu Spor
Iseyemi, Heidelberg'e transfer oldu
Uzmanı "Her şeylerini kaybedecekler" dedi. Buna yatırım yapan yandı Ekonomi
Uzmanı "Her şeylerini kaybedecekler" dedi. Buna yatırım yapan yandı
Dünya çapında Netflix'te erişim sorunu yaşanıyor Teknoloji
Dünya çapında Netflix'te erişim sorunu yaşanıyor
Netflix Hata Kodu tvq-st-103 problemi nasıl düzeltilir? Keşfet
Netflix Hata Kodu tvq-st-103 problemi nasıl düzeltilir?
Oğlunun olduğunu öğrenen anne kalp krizi geçirdi Yerel Haberler
Oğlunun olduğunu öğrenen anne kalp krizi geçirdi