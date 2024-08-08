Avustralya Ulusal Galerisi, Gauguin tablosunu satın aldı

Avustralya Ulusal Galerisi (NGA), 1890 tarihli Le Pouldu'daki Mavi Çatı veya Çiftlik adlı esere 6,5 milyon doları ödeyerek, Paul Gauguin'in önemli bir tablosuna sahip olan ülkenin ilk kamu koleksiyonu olduğunu duyurdu .

Resim uluslararası bir özel koleksiyoncudan satın alındı. Muhtemelen bu koleksiyoncu, 2000 yılında Christie's aracılığıyla tabloyu 5,3 milyon doları karşılığında satın alan kişiydi.

Ondan önce, Mavi Çatı veya Le Pouldu'daki Çiftlik Wendy ve Emery Reves'in koleksiyonundaydı. 1904'te Macaristan'da doğan Emery Reves, Paris'e göç etti ve yazar ve editör oldu. Reves aynı zamanda Winston Churchill'in basın temsilcisi ve yakın arkadaşı olarak da tanınıyor.

Reves ailesi, Fransız Rivierası'nda Coco Chanel'in bir zamanlar yaşadığı görkemli bir villada ikamet ediyordu.

Le Pouldu'daki Mavi çatı veya Çiftlik, galerinin Haziran ayında Gauguin’s World: Tōna Iho, Tōna Ao (6 Ekim'e kadar açık kalacak) adlı büyük sergisini açmasından bu yana NGA'da sergileniyor . Serginin küratörlüğünü eski Louvre direktörü Henri Loyrette üstlendi.