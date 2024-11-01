Avustralya üretici enflasyonunda beklenmedik artış

Avustralya’nın nihai talep üretici fiyat endeksi, 2024’ün üçüncü çeyreğinde bir önceki dönemdeki %1,0’lık artışın ardından %0,9 oranında yükseldi. Bu artış, piyasa beklentilerinin %0,7 olduğu bir dönemde gerçekleşti. Böylece, üretici enflasyonu üst üste 17. dönemini tamamlamış oldu.

Bu büyümenin ana katkı sağlayıcıları arasında bazı bileşenler öne çıktı. Özellikle, mülk işletmecilerinin çıktıları %1,9 oranında artış gösterdi. Bu artış, yüksek kiralarla bağlantılı ücretlerin etkisiyle desteklendi. Ayrıca, konut inşaatı %0,9 oranında artış gösterdi. Bu artış, artan işçilik maliyetleri ve nitelikli işçi sıkıntısının devam etmesiyle ilişkilendirildi.

Ancak, bu artışın bir kısmı, petrol rafinerisi ve petrol yakıtı üretimindeki fiyat düşüşü ile dengelendi. Petrol ve rafine yakıtlara olan talebin azalması nedeniyle bu sektörde %9,4 oranında bir düşüş yaşandı.

2024’ün üçüncü çeyreğine kadar olan yıllık dönemde, üretici fiyatları %3,9 oranında arttı. Bu oran, son dört çeyrekteki en düşük artış oranı oldu. İkinci çeyrekte %4,8 oranında bir artış yaşanmıştı ve bu, son beş çeyrekteki en hızlı artış oranıydı.

Bu veriler, Avustralya ekonomisinin çeşitli sektörlerinde yaşanan dinamikleri ve fiyat değişimlerini yansıtarak, gelecekteki ekonomik politikalar ve stratejiler için önemli ipuçları sunuyor.