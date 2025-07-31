Avustralya yapımı ilk yörünge roketi düştü

Avustralya'da milli yörünge aracı için deneme fırlatışı gerçekleştirildi. Gilmour Space firmasınca geliştirilen Eris isimli roket, Queensland eyaletindeki Whitsunday Bölgesi'nde yer alan Bowen Uzay Merkezi'nden havalandıktan kısa süre sonra yere çakıldı.

Araç sadece 14 saniye boyunca havada kalabildi. Bu fırlatma girişimi Avustralya'da tasarlanıp imal edilen ilk yörünge roketi olması sebebiyle tam anlamıyla başarılı olmasa da kayda değer bir gelişme olarak yorumlandı.

Gilmour Space'ten yapılan yazılı açıklamada, Eris'in 14 saniyelik uçuşunun Avustralya'yı düzenli şekilde yörüngeye araç gönderebilen 6 ülke arasına sokmak açısından kritik bir basamak teşkil ettiği belirtilerek, "İlk deneme uçuşu, özellikle de fırlatma öncesi 18 aylık uzun hazırlık dönemi göz önüne alındığında umut verici sonuçlar sundu. Avustralya'nın bağımsız uzay yetkinliği yolunda atılmış önemli bir kilometre taşıdır" ifadelerine yer verildi.

Firmanın Genel Müdürü Adam Gilmour, fırlatma deneyiminden duyduğu tatmini ifade ederek, "Gururluyum. Tabii ki daha uzun süreli bir uçuş arzu ederdik ancak mevcut sonuçtan hoşnutuz" şeklinde konuştu.