Avustralya yeni kaptanını buldu

Avustralya yeni kaptanını buldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdüren Avustralya Kadın Futbol Takımı, Sam Kerr'nin sakatlanıp kadro dışı bırakılmasından sonra bugün yeni kaptanını açıkladı.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 1

Avustralya Olimpiyat Komitesi 18 oyunculu kadroyuaçıkladı. Takımın kaptanı Kerr, Ocak ayında Chelsea Kadınlar Süper Ligi takımıyla antrenman yaparken sağ dizindeki ön çapraz bağını kopardıktan sonra kadro dışı kalmıştı.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 2

Baş antrenör Tony Gustavsson, Paris Olimpiyatları'nda takımın kaptanlığını Arsenal forması giyen Steph Catley'in üstleneceğini duyurdu.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 3

26 Ocak 1994 tarihinde Avustralya, Melbourne'de dünyaya gelen yıldız oyuncu, savunmada stoper, libero ve sol bek olarak görev alabiliyor.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 4

Arsenal'e transfer olmadan önce Amerika Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) Reign FC, Orlando Pride ve Portland Thorns FC'nin yanı sıra Avustralya W-League'de Melbourne Victory ve Melbourne City'de forma giydi.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 5

Catley, 2020'de PFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü, 2012-2013 sezonunda W-League'de Yılın Genç Oyuncusu ve Avustralya Futbol Federasyonu tarafından 2012 ve 2013'te Yılın U20 Kadın Futbolcusu ödüllerine layık görüldü.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 6

Catley, ilk çıkışını genç yaşlarda formasını giydiği Melbourne Victory formasıyla yaptı ve Ekim 2009'da henüz on beş yaşındayken Perth Glory'ye karşı sahaya çıktı.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 7

Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan Catley, yaklaşık üç sene boyunca oyun kurucu olarak görev aldı.

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2011-12 sezonunda savunmanın göbeğinde oynamaya başlayan Catley, yeni pozisyonunda sergilediği performansıyla Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 9

Catley, golle buluşmak için profesyonel kariyerinin ikinci sezonuna kadar bekledi ve doğum günü olan 26 Ocak 2011 tarihinde Perth Glory'ye karşı kariyerinin ilk golünü imza attı.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 10

Avustralya Milli Takımı'nın alt kategorilerinin tamamında forma giyen Catley, ilk A Milli maçına çocukluk arkadaşı Ashley Brown ile birlikte Haziran 2012'de, Yeni Zelanda'ya karşı çıktı.

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Avustralya yeni kaptanını buldu 11

Yıldız futbolcu, 3 Temmuz 2023'teki 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndan beri Avustralya Kadın Milli Takımı'nın ikinci kaptanlığını yapıyordu.

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