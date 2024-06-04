Avustralya yeni kaptanını buldu

Avustralya Olimpiyat Komitesi 18 oyunculu kadroyuaçıkladı. Takımın kaptanı Kerr, Ocak ayında Chelsea Kadınlar Süper Ligi takımıyla antrenman yaparken sağ dizindeki ön çapraz bağını kopardıktan sonra kadro dışı kalmıştı.
Baş antrenör Tony Gustavsson, Paris Olimpiyatları'nda takımın kaptanlığını Arsenal forması giyen Steph Catley'in üstleneceğini duyurdu.
26 Ocak 1994 tarihinde Avustralya, Melbourne'de dünyaya gelen yıldız oyuncu, savunmada stoper, libero ve sol bek olarak görev alabiliyor.
Arsenal'e transfer olmadan önce Amerika Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) Reign FC, Orlando Pride ve Portland Thorns FC'nin yanı sıra Avustralya W-League'de Melbourne Victory ve Melbourne City'de forma giydi.
Catley, 2020'de PFA Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü, 2012-2013 sezonunda W-League'de Yılın Genç Oyuncusu ve Avustralya Futbol Federasyonu tarafından 2012 ve 2013'te Yılın U20 Kadın Futbolcusu ödüllerine layık görüldü.
Catley, ilk çıkışını genç yaşlarda formasını giydiği Melbourne Victory formasıyla yaptı ve Ekim 2009'da henüz on beş yaşındayken Perth Glory'ye karşı sahaya çıktı.
Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan Catley, yaklaşık üç sene boyunca oyun kurucu olarak görev aldı.
2011-12 sezonunda savunmanın göbeğinde oynamaya başlayan Catley, yeni pozisyonunda sergilediği performansıyla Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.
Catley, golle buluşmak için profesyonel kariyerinin ikinci sezonuna kadar bekledi ve doğum günü olan 26 Ocak 2011 tarihinde Perth Glory'ye karşı kariyerinin ilk golünü imza attı.
Avustralya Milli Takımı'nın alt kategorilerinin tamamında forma giyen Catley, ilk A Milli maçına çocukluk arkadaşı Ashley Brown ile birlikte Haziran 2012'de, Yeni Zelanda'ya karşı çıktı.
Yıldız futbolcu, 3 Temmuz 2023'teki 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndan beri Avustralya Kadın Milli Takımı'nın ikinci kaptanlığını yapıyordu.