Avustralya'da Filistin'e destek gösterileri yüksek katılım

Avustralya’da ülke genelinde on binlerce kişi Filistin’e destek, İsrail'i protesto için sokağa çıktı. Sidney, Melbourne ve Brisbane başta olmak üzere 40’tan fazla kentte düzenlenen protestolara yüz binlerce kişi katıldı.

Avustralya basınının aktardığına göre, merkez sol hükümetin Filistin Devleti’ni tanıma kararının ardından İsrail ile ilişkilerin gerildiği ülkede yüz binlerce kişi Filistin'e destek eylemleri için sokaklara çıktı.

Filistin Eylem Grubu, Avustralya genelinde 40'tan fazla protesto düzenlendiğini, eyalet başkentleri Sidney, Brisbane ve Melbourne'daki gösterilere büyük katılımın olduğunu belirtti. Grup, ülke genelinde yaklaşık 350 bin kişinin mitinglere katıldığını, bunların yaklaşık 50 bininin Brisbane'de olduğunu söyledi.

Avustralya polisi ise Brisbane'deki sayının 10 bine yakın olduğunu tahmin etti. Ancak polis, Sidney ve Melbourne'daki kalabalık sayıları hakkında tahminde bulunmadı.

Sidney'deki miting ve protestoların organizatörlerinden Josh Lees, Avustralyalıların, “Gazze'deki soykırıma son verilmesini ve hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etmek” için sokaklara döküldüğünü söyledi. Mitinge katılanların çoğu, Filistin bayrakları taşıyarak “Özgür Filistin” sloganları attı.

Avustralya Yahudileri Yürütme Konseyi Eş Başkanı Alex Ryvchin de İngiltere merkezli televizyon kanalı Sky New’e verdiği demeçte, mitinglerin “güvenli olmayan bir ortam yarattığını ve yapılmaması gerektiğini” savundu.

Avustralya ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, Başbakan Anthony Albanese'nin İşçi Partisi hükümetinin Fransa, İngiltere ve Kanada'nın benzer adımlarının ardından Filistin Devleti’ni “şartlı olarak tanıyacağını” açıklamasının ardından gerildi.

Albanese'nin 11 Ağustos'taki açıklaması, on binlerce kişinin Sidney'in simgesel Harbour Bridge köprüsünde barış ve Gazze'ye yardım çağrısı için yürüyüş düzenlemesinden birkaç gün sonra geldi.