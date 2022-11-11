﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza

AA'nın yerel basından aktardığı habere göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonunun (ACCC) başlattığı soruşturmada, Telstra, Optus ve TPG'nin müşterilerine sahip olduğu en yüksek internet hızı hakkında verdiği yanlış bilgi ile Avustralya Tüketici Yasası'nı ihlal ettiği tespit edildi.

Müşterilerine internet paketleri hakkında yanıltıcı bilgi verdikleri tespit edilen bu telekomünikasyon şirketlerinden Telstra 15 milyon Avustralya doları (yaklaşık 185 milyon Türk lirası), Optus 13,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 167 milyon Türk lirası) ve TPG 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 62 milyon Türk lirası) ceza ödeyecek.

ACCC'nin bu konudaki hukuki sürecine dair masraflarını da karşılayacak şirketler, yanılttığı müşterilerine yeni paketler önerecek, tazminat ödenmesi için onlarla iletişime geçecek.

Federal Mahkeme, ceza miktarlarını, şirketlerin teklif ettiğini ve söz konusu miktarların etkilenen müşteri sayıları ile şirketlerin ölçeğine göre belirlendiğini aktardı.

ACCC Başkanı Liza Carver, Avustralya'da herkesin hızlı ve güvenilir internet hızına sahip olmaya hakkı olduğunu belirterek, tüketicilere doğru bilgi verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

- Yanlış beyanlar, 2019-2020 döneminde 120 bin müşteriyi etkiledi

Üç şirket de müşterilerine sunduğu paketlerde, mümkün olandan daha yüksek internet hızı vaadinde bulunmuş ancak bunu sağlayamamıştı.

Şirketlerin yanlış beyanları, 2019-2020 döneminde toplamda 120 bin müşterinin etkilenmesine sebep olmuştu.

Telstra ve Optus hakkında daha öncesinde iki kez yanıltıcı bilgi sebebiyle yasal işlem uygulanmış, Optus'a 2018'de bir, 2019'da iki kez olmak üzere toplam 17,9 milyon Avustralya doları (221 milyon Türk lirası) ceza verilmişti.