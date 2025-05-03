Avustralya'da seçim sonuçlandı! Albanese tarihi zafer kazandı, Dutton sandalyesini kaybetti

Kaynak: ANKA
Avustralya'da seçim sonuçlandı! Albanese tarihi zafer kazandı, Dutton sandalyesini kaybetti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 21 yıl aradan sonra üst üste iki dönem seçim kazanan ilk lider oldu. Muhafazakâr muhalefet lideri Peter Dutton ise sandalyesini kaybederek ağır bir yenilgi aldı.

Avustralya’da federal seçim sonuçlarına ilişkin medya kuruluşlarında yer alan projeksiyonlar Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’nin seçimleri yeniden kazandığını gösterdi. Albanese, 21 yıl sonra arka arkaya iki dönem seçim kazanan ilk başbakan oldu. Başbakan Anthony Albanese liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi, Avustralya Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

Albanese’nin rakibi Liberal-Ulusal koalisyonun lideri Peter Dutton, Albanese’yi arayarak tebrik ettiğini belirtti ve destekçilerine hitaben, "Bu kampanyada yeterince başarılı olamadık. Bu gece bu çok açık. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi. Dutton, kendi seçim bölgesindeki sandalyesini de kaybetti.

Albanese seçim kampanyasında yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verme, büyüyen konut krizine çözüm getirme ve sağlık sistemine daha fazla kaynak ayırma sözü verdi. Dutton ise göçmen sayısını azaltmayı, suçla mücadeleyi sertleştirmeyi ve nükleer enerji yasağını kaldırmayı vadetmişti.

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