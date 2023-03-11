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Avustralya'da selin vurduğu Burketown'da halka tahliye çağrısı

Avustralya'nın kuzeybatısındaki Queensland eyaletine bağlı Burketown kasabasında yetkililer, sel sularının hızla yükselmesinin ardından halktan evlerini tahliye etmelerini istedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 18:50
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Avustralya'da selin vurduğu Burketown'da halka tahliye çağrısı

Avustralya'da selin vurduğu Burketown'da halka tahliye çağrısı
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Avustralya'da Burke Shire Beldesi, bugün yaptığı açıklamada, bölge halkına yönelik sel sularının daha fazla yükselmesi halinde tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Şu anda sel suları hızlı bir şekilde yükseliyor. Halkın güvenliği her şeyden önemlidir ve bölge sakinlerini evlerini tahliye etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elektrik sisteminin kapatılmasına karar verildi

Kanalizasyon sistemlerinin tıkanabileceği gerekçesiyle elektrik sisteminin de kapatılması kararı alındığı kaydedildi.

Queensland polisi ise Twitter'dan, "Devam eden sel felaketi nedeniyle Burketown'da yaşayanlar için Acil Durum Uyarısı yayımlandı. Tüm sakinlerden evlerinden ayrılmaları isteniyor." açıklamasında bulundu.

Şimdiye kadar 150 kişi tahliye edildi

Polis, hali hazırda sel nedeniyle sular altında bulunan kasabadan helikopterlerle insanların tahliye edildiğini gösteren bir video da paylaştı.

Yerel basına göre, selden etkilenen kasabadan şimdiye kadar 150 kişi tahliye edildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, dün, bölgede büyük çaplı sel uyarısı yayınlamıştı.

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