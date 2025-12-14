Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi öldüğü, 12 kişi yaralandığı aktarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.