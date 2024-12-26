Avustralya’da yangın faciası: 70 bin hektarlık alan küle döndü

Kaynak: İHA
Avustralya’da yangın faciası: 70 bin hektarlık alan küle döndü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde devam eden orman yangınında 70 bin hektarlık alan küle döndü.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde devam eden orman yangınında şu ana kadar 70 bin hektarlık alan küle döndü.

yanginn.jpgAvustralya'nın Victoria eyaletindeki farklı noktalarda orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların en büyüğü olan Grampians Milli Parkı'ndaki yangın kontrolden çıktı. Milli parkın üçte birinden fazlasına yayılan alevler, şu ana kadar 70 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Bölge sakinine dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Bazı kasabalara tahliye emri verildi. Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya başkent bölgesinden 100'den fazla itfaiyeci, çalışmalara destek amacıyla Victoria eyaletine sevk edildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmazken, söndürme çalışmaları yaklaşık 600 itfaiyeciyle devam ediyor.

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