Altı aylık erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Avustralya’da yaşayan 22 yaşındaki Christine Abadir, internet üzerinden tanıştığı ve altı aydır görüştüğü kişinin aslında kadın olduğunu öğrenince şoke oldu. Genç kadın, Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya yeni erkek arkadaşını görmek için gitti. Ancak burada ismi Jay olarak açıklanan erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını fark etti. Jay, ikilinin görüşmek üzere sözleştiği mekana gelmeyince huylanan Abadir olayın peşine düştü ve sonunda erkek arkadaşı hakkında gerçeği ortaya çıkardı.

İsmi Jay olarak açıklanan ‘sevgilinin’ aslında bir kadın ve dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

Christine Abadir, sahte sevgilisinin kendisine sık sık çiçekler gönderdiğini söyledi

Abadir korkunç gerçeği öğrendikten sonra Avustralya basınına yaptığı açıklamada, ‘Son derece kırgın ve üzgün hissediyorum.’ dedi. Avustralya’daki 7Life yayın kuruluşuna konuşan Abadir, “Arkadaşlarımla birlikte cep telefonunu takip ettik. Numaranın bağlı olduğu kişiden kendisine ulaştık ve onun aslında bir kadın olduğunu öğrendik.” dedi.

‘ÜÇ, DÖRT AY SÜREKLİ MESAJLAŞTIK’

Tiktok hesabından da yaşadıklarını anlatan Abadir, “İlk başta onla tanıştım ve onu çekici buldum. Daha sonra her gün konuşmaya başladık. Güven benim için çok önemli. Ancak belli bir süre sonra onun gerçek olduğuna ikna oldu. İlişkimizi resmileştirmeden önce yaklaşık üç ila dört ay boyunca sürekli mesajlaşıyorduk” dedi.

Abadir, bir süre sonra görüşmemeyi garip bulduğunu ve Jay’in görüntülü konuşma yapmak istemediğini hatırlarken, Garip buldum çünkü bana vücudunun fotoğraflarını ve videolarını gönderirdi ama yüzünü asla göstermezdi. Ses kayıtları ve videolar gönderirdi. Sürekli mesajlaşırdık. Ben de bunlardan hoşlandığını sandım. Garip bir şey düşünmedim.” dedi.

BELGESELİ İZLEYİP FARK ETTİ

Abadir, Netflix’teki “The Girlfriend Who Didn’t Exist” adlı bir belgeseli izledikten sonra ise aydınlandığını söyledi. Jay”in evli ve çocuklu başka bir adamın fotoğraflarını kullandığını fark etti.

Abadir, sonunda kendisini kandıran ‘Jay’ isimli kadınla yüzleştiğini belirtirken, “Bu olayı atlatmayı başardım. Şimdi seyahatte tanıştığım biriyle birlikte ve mutluyum.” dedi.