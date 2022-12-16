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Ispanak alarmı. Yiyenler halüsinasyon görmeye başladı. Marketlerden kaldırılıyor

Avustralya'da zehirli ıspanak nedeniyle kamu sağlığı alarmı verildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:12
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Avustralya'da zehirli ıspanak alarmı. Yiyenler halüsinasyon görmeye başladı. Marketlerden kaldırılıyor

Ispanak alarmı. Yiyenler halüsinasyon görmeye başladı. Marketlerden kaldırılıyor
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Elde edilen bilgilere göre, Avustralya'da zehirli ıspanak nedeniyle alarm verildi. Yiyen kişilerde ciddi mide bulantısı ve halüsinasyonlara neden oluyor.

Şu ana kadar ise dokuz kişi, süpermarketten satın aldıkları bu ıspanak nedeniyle tıbbi yardım almak zorunda kaldı.

BELİRTİLER

Yetkililer zehirli ıspanağın delirium (bilincin ve algının kısa süreli kaybolması), kalp atışında hızlanma ve buğulu görme gibi etkileri de olduğunu belirtti.

New South Wales eyaletinden Dr Darren Roberts, "Şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, bu çok iyi bir haber ama insanlar gerçekten çok hasta. Halüsinasyonlar, orada olmayan şeyler görüyorlar" dedi.

Ispanaktan zehirlenenlerin hepsi Sydney kentinden olduğu bildirildi.

Söz konusu ıspanağın Riviera Farms mahsülü olduğu açıklandı. Çiftlik, ıspanağın bir "ot"la karışması sonucu zehirli hale gelmiş olduğunu düşündüklerini belirtti.

MARKET RAFLARINDAN KALDIRILIYOR

New South Wales eyaleti sağlık yetkilileri, ıspanak yedikten sonra "olağandışı" etkiler hissedenlerin "acilen hastanelere başvurmasını" tavsiye etti ve bu markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan ıspanaklarının tüketilmemesi uyarısı yaptı. Marketlere de bu ıspanakların raflardan kaldırılması emri verildi.

Riviera Farms, "zehirli ot karışması" olayından başka bir ürünlerinin etkilenmemiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.

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