Avustralya'dan gövde gösterisi

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda Avustralya, Sidney Futbol Stadyumu’nda ağırladığı Endonezya’yı 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla 10 puana yükselen Avustralya, gruptaki yerini sağlamlaştırdı. Endonezya ise yeni teknik direktörü Patrick Kluivert yönetimindeki ilk maçında ağır bir yenilgi aldı ve 5 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan Endonezya, ilk dakikalarda etkili ataklarla Avustralya kalesini zorladı. 5. dakikada Jay Idzes’in kafa vuruşunda kaleci Maty Ryan mükemmel bir refleksle topu çıkardı. İki dakika sonra ise Kye Rowles’un ceza sahasında Rafael Struick’e yaptığı müdahale sonrası Endonezya penaltı kazandı. Ancak Kevin Diks’in vuruşu sağ direkten döndü ve konuk ekip büyük bir fırsatı kaçırdı.

AVUSTRALYA KONTROLÜ ELE ALDI

Bu pozisyonların ardından oyunun kontrolünü eline alan Avustralya, baskısını artırdı. 18. dakikada VAR incelemesi sonrası Endonezyalı Nathan Tjoe-A-On’un Lewis Miller’a yaptığı faul sonrası Avustralya lehine penaltı kararı verildi. Martin Boyle, topu ve kaleciyi ters köşeye yollayarak takımını öne geçirdi.

Golden sonra savunmasında açıklar veren Endonezya, 23. dakikada ikinci golü kalesinde gördü. Nishan Velupillay, orta sahadan taşıdığı topla rakip savunmayı geçti ve ceza sahasına girerek topu kaleci Maarten Paes’in üzerinden ağlara yolladı.

dakikada Avustralya’nın üçüncü golü geldi. Nishan Velupillay’ın başlattığı atakta Jackson Irvine’in şutunu kaleci Paes kurtardı ancak dönen topu Irvine bu kez filelere göndererek skoru 3-0’a getirdi.

İKİNCİ YARIDA ENDONEZYA ÇABALADI AMA YETMEDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Endonezya, farkı azaltmak için çaba gösterdi. 53. dakikada Ole Romenij’nin ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Ryan çıkardı. 55. dakikada Thom Haye’nin vuruşu ise çerçeveyi bulmadı.

Ancak Avustralya yine hızlı hücumlarla rakibini zorlamaya devam etti. 60. dakikada Craig Goodwin’in pasında Brandon Borrello kaleyi yokladı ama kaleci Paes topu kornere çeldi. Bir dakika sonra gelen kornerde savunmasını aşan Lewis Miller, yakın mesafeden kafayla topu ağlara yollayarak skoru 4-0 yaptı.

Endonezya, 78. dakikada Ole Romenij’nin bireysel çabasıyla farkı üçe indirdi. Jason Geria’yı geçen Romenij, Maty Ryan’ı mağlup ederek skoru 4-1 yaptı. Ancak son sözü Avustralya söyledi. 85. dakikada Craig Goodwin’in kullandığı kornerde Jackson Irvine yükselerek kafayla topu ağlara yolladı ve maçın sonucunu belirledi: 5-1.

Bu galibiyetle moral bulan Avustralya, bir sonraki maçında Çin Halk Cumhuriyeti ile deplasmanda karşılaşacak. Endonezya ise evinde Bahreyn’i konuk edecek.