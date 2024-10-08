Avustralyalı dev hava yolu şirketin milyonlarca dolar ceza

Avustralyalı hava yolu şirketine dev ceza geldi. Cezanın nedeni ise iptal edilen uçuşlara bilet satmaya devam etmesi gösterildi. Bu nedenden dolayı müşterilerini yanılttığı iddia edildi.

Havayolu şirketi, iptal ettiği uçuşlar için bilet satmaya devam ederek ve rezervasyon yaptıran müşterilere uçuşlarının iptal edildiğini geçikmeli olarak bildirerek, yanılttığı kaydedildi. Firma bu iddiaları kabul etti.

İptal edilen uçulardan dolayı 86 bin müşterinin etkilendiği açıklandı. Qantas Hava Yollarına uçuş iptalinden sonra bilet satmaya devam etmesi için 70 milyon dolar, iptalin yolcuya bildirilmemesi nedeniyle de 30 milyon dolar ceza kesildi. Firmanın uçuşu iptal ettikten 62 gün kadar bilet satmaya devam ettiği öne sürüldu.