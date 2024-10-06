Avustralyalı milyarder Andrew Forrest'tan Gazze'ye 10 milyon dolar yardım

Düzenleme: Kaynak: AA
Avustralyalı milyarder Andrew Forrest'tan Gazze'ye 10 milyon dolar yardım

Andrew Forrest, Minderoo Vakfı aracılığıyla Gazze'ye 10 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı. Yardım, Dünya Merkez Mutfağı ve BM Dünya Gıda Programı'na gidecek.

Avustralyalı maden işletmecisi milyarder Andrew Forrest, sivil toplum kuruluşu Minderoo Vakfı aracılığıyla İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 10 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı.

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Minderoo Vakfı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Forrest'ın Dünya Merkez Mutfağı (WCK) ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) 10 milyon dolar bağışlayacağı belirtildi.

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Diğer hayırseverlere de yardım çağrısında bulunulan açıklamada, "Çocuklar açlıktan ölürken Minderoo Vakfı eli kolu bağlı oturmayacak." ifadesi kullanıldı.

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Avustralya medyasındaki haberlere göre, bu yardımlara ek olarak Filistin Sular İdaresi ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) da yaklaşık 2,5 milyon dolar bağış yapılacak.

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