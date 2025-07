Avustralyalı müzik grubu Parcels, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Indie pop, funk ve elektronik müzik sentezi sunan topluluk, Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geldi.

Konsere dinleyicilere teşekkür ederek başlayan grup üyeleri, Türkiye'de olmanın güzel bir evdeymiş gibi hissettirdiğini ifade etti.

Parcels'in konserde yüksek tempolu performansları ve retro esintili sahne görünümleri, dinleyicilerden ilgi gördü.

Parcels konseri öncesinde indie rock ve shoegaze türünde eserler veren müzik grubu The Away Days sahne aldı.

Konserin açılışını ise İstanbul alternatif rock sahnesinin temsilcilerinden Mojave yaptı.

Parcels, Daft Punk işbirliğiyle adını geniş kitlelere duyurduğu "Overnight" parçasından bu yana kendine has tarzıyla sahnedeki enerjisiyle hayran kitlesini büyüttü.

Los Angeles'taki Hollywood Bowl ve New York Central Park'taki SummerStage gibi önemli sahnelerde kapalı gişe konserler veren Parcels, retro müzik estetiğiyle The Beatles ve The Beach Boys gibi müzik tarihinin ikonik gruplarıyla da sıkça karşılaştırılıyor.

Sonbaharda yayınlanması planlanan yeni albümlerini "Safeandsound" isimli yeni şarkılarıyla duyuran grup, bu yıl ayrıca Glastonbury Festival ve Londra Wembley Arena gibi önemli festival ve sahnelerde gibi prestijli sahnelerde konserlerini duyurdu.