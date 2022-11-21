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Kimsayal maddeler öğrencileri hastanelik etti

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir ilkokulda öğrencilerin deney yaptığı sırada kimyasalların patlaması sonucu 12 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:12
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Avustralya'nın Sidney Kenti'nde kimsayal maddeler öğrencileri hastanelik etti

Kimsayal maddeler öğrencileri hastanelik etti
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İHA'nın haberine göre, Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Manly West İlkokulunda patlama yaşandı. Yerel saatle 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, deney yapan öğrencilerin kullandığı kimyasallar patladı. Olay yerine çok sayıda helikopter, sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 11 öğrenci ve bir öğretmenin yaralandığı aktarıldı. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen öğrencilerden ikisi ambulansla hastaneye sevk edildi. 

Diğer yaralılarda ise birinci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan araştırma sonucunda deneyde sodyum bikarbonat ve metil alkol kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan çok sayıda veli, kazanın ardından okula tepki gösterdi.

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