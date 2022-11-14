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Avustralya'yı kötü hava koşulları vurdu: Üç gündür elektrikler yok

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletini son günlerde etkisi altına alan şiddetli yağmur, rüzgar ve yıldırım düşmesi gibi kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisi üçüncü gününde de devam ediyor.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:39
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Avustralya'yı kötü hava koşulları vurdu: Üç gündür elektrikler yok

Avustralya'yı kötü hava koşulları vurdu: Üç gündür elektrikler yok
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AA'nın ABC News'ten aktardığı habere göre, Güney Avustralya'da hafta sonundan bu yana etkili olan olumsuz hava şartları, elektrik hatlarında yaygın hasara neden oldu.

Güney Avustralya'da 34 binden fazla kişi, hala elektrik kesintisinin giderilmesini bekliyor.

Eyalette faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi SA Power Networks'ün yöneticilerinden Paul Roberts, onarım çalışmalarının beklenenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Roberts, eyalet genelinde kesintiyle ilgili çalışmalar yapıldığını ancak Güney Avustralya'daki ağın pek çok bölümünü yeniden inşa etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu arada Avustralya Meteoroloji Bürosuna göre, Port Lincoln bölgesi eyaletin en çok yağış alan bölgesi oldu.

Booborowie, Burra, Mount Bryan, Robertstown ve Bright kasabaları ise eyaletteki hava koşullarından en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Polis, eyaletin kuzey-orta kesiminde yaşayanların kesintiler nedeniyle hala acil durum aramaları yapamadığını belirterek, acil durumlarda en yakın hastaneye veya karakola gitmeleri çağrısında bulundu.

Güney Avustralya eyaleti, 12 Kasım'da şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Eyalette yağışlar, rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucunda elektrik kesintileri yaşanmıştı.

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