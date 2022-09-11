Avusturalya ve Yeni Zelanda Kral 3. Charles’a 'biat' ettiğini açıkladı

Avustralya ve Yeni Zelanda’da düzenlenen resmi törenlerde Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından takta geçen Kral 3. Charles, iki ülkenin de kralı ilan edildi.

AVUSTRALYA’DA TÖREN: 3. CHARLES ADINA TÜFEK ATIŞI YAPILDI

Avustralya Genel Valisi David Hurley, başkent Canberra’da düzenlenen törende 3. Charles’ın hükümdarlığını kabul ettiklerini ve biat ettiklerini açıkladı. Törende, Kral 3. Charles adına 21 pare selamla tüfek atışı yapıldı.

Başbakan Anthony Albanese ise 2. Elizabeth’in anısına 22 Eylül’ün yas günü ve resmi tatil ilan edileceğini açıklamıştı.

YENİ ZELANDA’DA PARLAMENTO’DA RESMİ TÖREN

Yeni Zelanda, Kral 3. Charles’ın tahta geçişi adına başkent Wellington’daki parlamentoda resmi tören düzenlendi. Tören öncesi parlamento binası girişinde konuşan Başbakan Jacinda Ardern, Charles’ı yeni kral olarak kabul ettiklerini duyurdu.

Ardern, 2. Elizabeth’in ölümüyle Yeni Zelanda’nın yeni bir döneme girdiğine işaret ederek “Kral 3.Charles halkımıza yakın ilgisini her zaman göstermiştir. Bu ilişki halkımız tarafından da değerli bulunmuştur. Daha da derinleşeceğinden şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu’ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.