Avusturalya’da korku dolu anlar. Halk tuvaletinden yılan çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Avusturalya’da korku dolu anlar. Halk tuvaletinden yılan çıktı
Avusturalya’nın doğusunda bulunan Queensland bölgesinde bir umumi tuvaletin klozetinde yılan bulundu.

Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde bir umumi tuvaletindeki klozetinden yılan çıktı. Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasından sonra polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’i çağırdı.

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Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca devam eden şiddetli fırtınaların ve peşinden etkili olan sıcaklıkların yılanların tuvaletlerde sık görülebilmesine sebep olduğunu söyledi. Uzmanlar yılanın Avustralya'ya özgü zehirli bir yılan olduğunu belirtti.

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