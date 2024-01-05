Avusturalya’da korku dolu anlar. Halk tuvaletinden yılan çıktı

Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Goondiwindi bölgesinde bir umumi tuvaletindeki klozetinden yılan çıktı. Tuvalete giren bir kişi yılanı bulmasından sonra polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri yılanın yakalanması için yabani hayat bakıcısı Tennille Banks’i çağırdı.

Banks, ülkenin doğu kıyısında haftalarca devam eden şiddetli fırtınaların ve peşinden etkili olan sıcaklıkların yılanların tuvaletlerde sık görülebilmesine sebep olduğunu söyledi. Uzmanlar yılanın Avustralya'ya özgü zehirli bir yılan olduğunu belirtti.