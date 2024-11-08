Avusturya basını zafer sarhoşu: Salzburg'un Feyenoord'u yenmesi büyük coşkuya neden oldu

RB Salzburg, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Hollanda ekibi Feyenoord karşısında tarihi bir galibiyete imza atarak grupta ilk puanlarını aldı. Teknik direktör Pepijn Lijnders, “Artık Şampiyonlar Ligi’nde puan tablosunda alt sırada değiliz. Nihayet puan alabildik,” sözleriyle zaferin ardından duyduğu rahatlamayı dile getirdi. Bu başarı, Avusturya basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Lijnders’in, eksik oyunculara rağmen sahada sergilediği strateji övgüyle karşılandı.

Geçen sezon Liverpool’da Jürgen Klopp’un yardımcılığını üstlenen Lijnders, Salzburg’un başına geçtiği ilk sezonda ligde beklenen performansı yakalayamasa da Feyenoord karşısında elde edilen galibiyetle eleştirilerin bir kısmını dindirdi. Salzburg, Avusturya liginde dördüncü sırada ve lider Sturm Graz’ın sekiz puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde de ilk üç maçını kaybeden Lijnders’in ekibi, gol dahi bulamadan sahadan ayrılmıştı.

Ancak bu başarı, Lijnders’in Hollanda basınında da yankı buldu. Maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hollanda’da büyük maçları kazanabiliyorum galiba,” diyerek esprili bir yaklaşım sergiledi. Ayrıca, De Kuip gibi zorlu bir deplasmanda oynamanın zorluklarına dikkat çekerek, “Burada maç bir anda değişebilir. Feyenoord’un yetenekli oyuncuları ve taraftar baskısı zorlu bir ortam yaratıyor,” dedi.

Salzburg’da birçok as oyuncusundan yoksun olan Lijnders, bu durumu avantaja çevirerek takımıyla stratejik bir oyun sergiledi. Maç boyunca savunmada dikkatli davranan Salzburg, Feyenoord’un hızlı oyuncularını durdurmayı başardı. Avusturya’nın saygın gazetelerinden Die Kleine Zeitung, “Lijnders, eksiklere rağmen başarılı bir strateji kurarak kazandı. Feyenoord başlangıçta daha etkiliydi, ancak sonrasında oyunu kontrol eden taraf Salzburg oldu,” ifadelerine yer verdi.

Salzburger Nachrichten de Salzburg’un performansını öne çıkararak, “Rotterdam’da güçlü bir galibiyet aldık,” başlığını attı. Kronen Zeitung ise Feyenoord kalecisi Timon Wellenreuther’in yaptığı hatanın Salzburg’a gol olarak geri döndüğünü belirtti. Gazete, Feyenoord’un 68. dakikaya kadar etkili bir pozisyon üretememesinin Salzburg’un defansif başarısını gözler önüne serdiğini yazdı.