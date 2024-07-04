Avusturya Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya Edebiyat Ödülü sahibini buldu

Avrupa'nın en önemli edebiyat ödüllerinden biri olan Avusturya Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Bosnalı öykücü Tijan Sila oldu.

Organizatörler resmi web sitesinde yaptıkları açıklamada "Bosnalı bir ailenin travması hakkında dokunaklı metni" nedeniyle ödülün Saraybosna doğumlu yazar Tijan Sila'ya layık görüldüğünü duyurdular.

Ingeborg Bachmann Edebiyat Ödülü'nü kazanlar, Klagenfurt şehri tarafından bağışlanan 25.000 avro tutarındaki para ödülünün de sahibi oluyor.

Sila'nın ödüle yakın görülen ve henüz Türkçeye çevrilmemiş Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde adlı öyküsü dram edebiyatının son yıllardaki en etkili yapıtlarından sayılıyor.

1994'ten beri Almanya'da yaşayan Sila, Bosna Savaşı sırasında Sırp güçlerinin Saraybosna'yı kuşatması sırasında ailesiyle birlikte Saraybosna'yı terk etmek zorunda kaldı.

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