Avusturya enflasyonu yükselişe geçti

Avusturya’da yıllık enflasyon oranı Nisan 2025’te %3,1’e yükseldi. Mart ayında %2,9 olarak kaydedilen oran, istatistik kurumu Statistik Austria tarafından yapılan ön tahminlerle uyumlu şekilde doğrulandı. Enflasyon artışında özellikle eğitim harcamalarındaki yükseliş etkili oldu. Mart ayında %2,3 olan eğitim fiyatlarındaki artış, Nisan’da %5’e çıktı.

Çeşitli mal ve hizmet gruplarında da artış gözlendi. Bu gruptaki yıllık fiyat artışı %4,7’den %5’e yükseldi. Ulaştırma ile mobilya, ev eşyası ve ev bakımı gruplarında ise fiyat değişimi yaşanmadı. Her iki kalemdeki artış oranı sırasıyla %4,8 ve %5,2 seviyesinde sabit kaldı.

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SAĞLIKTA DÜŞÜŞ YAVAŞLADI

Sağlık harcamalarında fiyatlar düşmeye devam etti ancak düşüş hızı yavaşladı. Mart ayında %-0,9 olarak kaydedilen sağlık enflasyonu, Nisan’da %-0,8 olarak gerçekleşti. Bu durum, sağlık sektöründeki fiyat baskılarının hafiflediğini gösteriyor.

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GIDA VE ALKOLDE ENFLASYON GERİLEDİ

Gıda ile alkolsüz içecekler grubunda enflasyon Mart ayındaki %3,1 seviyesinden %2,9’a geriledi. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise düşüş daha belirgindi. Bu kalemdeki yıllık artış oranı %3,7’den %2,6’ya indi.

Konut, su, elektrik ve yakıt giderleri kaleminde ise enflasyon Mart ayında pozitifken, Nisan’da %-0,7 seviyesine geriledi. Aynı şekilde eğlence ve kültür harcamalarındaki yıllık fiyat düşüşü, Mart ayında %-5,6 iken Nisan’da %-6’ya çıktı.

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AYLIK ENFLASYON DEĞİŞMEDİ

Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %0,2 artış gösterdi. Bu oran, Mart ayında kaydedilen aylık enflasyonla aynı seviyede gerçekleşti. Statistik Austria, bu sabit artışın piyasada genel bir fiyat istikrarı sinyali verdiğini belirtti.

Ekonomistler, Avusturya’da yıllık enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflediği %2 seviyesine yaklaşması için özellikle enerji ve konut gibi temel ihtiyaçlardaki fiyat baskılarının daha da hafiflemesi gerektiğine dikkat çekiyor.