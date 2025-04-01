Avusturya'da bütçe krizi: Eyalet ve belediyeler harekete geçiyor

Salzburg Eyalet Başkanı Wilfried Haslauer (ÖVP), ülkenin artan bütçe açığı karşısında tüm eyaletlerin ve belediyelerin mali sorumluluklarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Haslauer, toplam borçların büyük kısmının federal hükümetten kaynaklandığını belirtse de, eyaletlerin ve belediyelerin de harcamalarını dikkatle incelemesi gerektiğini ifade etti.​

FÖDERALİZM REFORMU GÜNDEMDE

Haslauer, federal hükümet ile eyaletler ve belediyeler arasındaki görev ve finansman dağılımının yeniden ele alınması gerektiğini savundu. Ayrıca, eyaletlerin bütçe gelişmelerini düzenli olarak raporlamasının, mali şeffaflığı artıracağını ve bütçe tahminlerinin daha güvenilir hale gelmesini sağlayacağını belirtti.​

YEŞİLLER'DEN DESTEK

Yeşiller Partisi, Haslauer'in bütçe konsolidasyonu ve föderalizm reformu konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Partinin bütçe sözcüsü Jakob Schwarz, tüm kamu kurumlarının bütçe disiplinine katkı sağlaması gerektiğini belirtti ve reformların hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.​

VORARLBERG'DE TASARRUF HEDEFLERİ

Vorarlberg Eyalet Başkanı Markus Wallner (ÖVP), 2025 yılı için eyalet bütçesinde 50 milyon avroluk tasarruf hedeflediklerini açıkladı. Wallner, federal hükümet ile eyaletler arasında iyi bir koordinasyonun önemine dikkat çekerek, yük paylaşımında adil bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Tasarruf önlemleri kapsamında, özellikle sübvansiyonların gözden geçirilmesi ve eyalet yönetiminde personel azaltımına gidilmesi planlanıyor.​

FÖDERALİZM ENSTİTÜSÜ'NDEN ANALİZ

Föderalizm Enstitüsü, devlet borçlarının büyük kısmının federal hükümetten kaynaklandığını ve artan devlet borçlarının föderalizmden değil, federal düzeydeki harcamalardan kaynaklandığını belirtti. Enstitü Direktörü Peter Bußjäger, eyaletlerin mali sorumluluklarının artırılması ve vergi özerkliğinin genişletilmesi gerektiğini savundu.​

VİYANA'NIN BÜTÇE AÇIĞI BÜYÜYOR

Viyana'da 2025 yılı bütçe açığının 3,8 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Belediye Maliye Meclis Üyesi Peter Hanke, bu durumu federal hükümetin mali politikalarına bağlayarak, eyalet ve belediye bütçelerinin zorlandığını ifade etti. Özellikle vergi indirimleri ve karşı finansman eksikliği, bütçe açıklarının artmasına neden oluyor.​

Viyana'da işsizlik yüzde 6,4 arttı

TASARRUF ÖNLEMLERİ VE EKONOMİK ZORLUKLAR

Avusturya genelinde bütçe açığının kontrol altına alınması için yıllık en az 5 milyar avroluk tasarruf yapılması gerektiği belirtiliyor. Ekonomistler, sosyal harcamaların gözden geçirilmesi, kamu harcamalarında verimliliğin artırılması ve vergi reformlarının önemine dikkat çekiyor. Ancak, bu tür tasarruf önlemlerinin siyasi ve toplumsal tepkilere yol açabileceği ifade ediliyor.​

Avusturya'da artan bütçe açığı, federal hükümetin yanı sıra eyaletler ve belediyelerin de mali disiplin konusunda adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Bütçe konsolidasyonu ve föderalizm reformu, ülkenin ekonomik istikrarı için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.​