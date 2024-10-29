Avusturya kırmızı alarma geçti: Belediye başkanı suikasta kurban gitti

Avusturya’nın Oberösterreich eyaletindeki Kirchberg ob der Donau kasabasında, Belediye Başkanı ve bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis yetkililerinin açıklamasına göre, saldırının zanlısının kimliği henüz bilinmemekle birlikte, bir avcı olduğundan şüpheleniliyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve özel kuvvetler, geniş kapsamlı bir operasyon başlatarak zanlının peşine düştü.

Saldırının nedeni ve detayları hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak olayın ardından bölgedeki tüm güvenlik birimleri seferber edilmiş durumda. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için ek önlemler aldıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.